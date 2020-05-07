عمليات بغداد: القبض على أكثر من 38 ألف مخالف للحظر في العاصمة

2020/05/07 | 22:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، القبض على أكثر من 38 الف مخالف لحظر التجوال منذ بدء فرضه قبل نحو شهرين.وذكر بيان للعمليات، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم ٧ آيار، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، ألقت القبض […]

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