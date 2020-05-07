بعد إصابة مساعد لترامب بكورونا.. فحص يومي للرئيس ونائبه 

2020/05/07 | 22:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أنه سيخضع مع الرئيس دونالد ترامب لفحص فيروس كورونا المستجد يوميا، وفقا لما نقلته رويترز، الثلاثاء.

وكانت شبكة CNN الأميركية كشفت أن أحد المساعدين الشخصيين لترامب مصاب بالفيروس، وقد أكد البيت الأبيض إصابة أحد أفراد الجيش الأميركي من العاملين في البيت الأبيض بالمرض.

وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، هوغان جيدلي، في بيان إن "الفحوصات أثبتت عدم إصابة الرئيس ونائبه بالفيروس وهما بصحة جيدة".

والمساعد الذي ثبتت إصابته هو أحد أفراد البحرية الأميركية، ويقوم بمساعدة الرئيس في الأمور الشخصية، وهو عضو في وحدة عسكرية من النخبة مخصصة للبيت الأبيض تعمل غالبا بالقرب من الرئيس وعائلته.

وقال مصدر لشبكة CNN، إن ترامب كان منزعجًا عندما تم إبلاغه الأربعاء بأن أحد مساعديه مصاب بالفيروس، وقد تم إجراء اختبار ثان عليه من أجل التأكد.

وبحسب CNN فإن ترامب ونائبه مايك بنس وكبار الموظفين الذين يتفاعلون معهم بانتظام لا يزالون يخضعون للاختبار أسبوعيًا.

وقالت الشبكة إن البيت الأبيض يستخدم اختبارا سريعا يوفر نتائج في حوالي 15 دقيقة، ويجرى غالبا في مبنى آيزنهاور في البيت الأبيض، حيث يمسح عضو في الفريق الطبي أنوف الموظفين ويبلغهم بنتائج الفحص بعد دقائق.

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