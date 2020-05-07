حكومة الكاظمي تتسلم الحقائب الوزارية من سابقتها بقيادة عبد المهدي

2020/05/07 | 23:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أجريت في القصر الحكومي، الخميس، مراسم الاستلام والتسليم للمسؤولية والحقائب الوزارية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة المستقيلة عادل عبدالمهدي، والوزراء في الحكومتين .واكد الكاظمي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته /المعلومة/، أننا “أقسمنا على أن نحمي هذه الدولة وتوفير الطمأنينة للمواطنين وتوجيه رسالة لهم بأن هذه الحكومة ستعمل على توفير […]

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