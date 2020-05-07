بالصور،،عبد المهدي يسلم الكاظمي “حقيبة المسؤولية” وتبادل الحقائب الوزارية

2020/05/07 | 23:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن المكتب الاعلامي لرئاسة الوزارة، اليوم الخميس، عن اكمال مراسم تسليم واستلام الحقائب الوزارية والمسؤوليات من حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الى رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي بعد نيله مع كابينته الحكومية ثقة مجلس النواب.وقال بيان أطلعت عليه، “يس عراق”، “أجريت في القصر الحكومي، مساء اليوم، مراسم الاستلام والتسليم […]

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