2020/05/07 | 23:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت السفارة العراقية في أوكرانيا عن مغادرة الرحلة الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية الأجواء الاوكرانية متوجهة إلى اربيل ومن ثم الى بغداد، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت العاصمة الاوكرانية كييف، من مساء يوم الخميس الموافق 7/5/2020، لإعادة العراقيين العالقين والراغبين بالعودة الى ارض الوطن وعلى متنها 186 مسافراً.وقال بيان عن السفارة تلقت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مغادرة الرحلة الجوية الاستثنائية من كييف متوجهة إلى العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مغادرة الرحلة الجوية الاستثنائية من كييف متوجهة إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).