مراسم الاستلام والتسليم بين الكاظمي وعبد المهدي والوزراء بالحكومتين “صور”

2020/05/07 | 23:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت مكتب رئيس الوزراء، اليوم الخميس، عن اجراء مراسم الاستلام والتسليم للمسؤولية والحقائب الوزارية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة المستقيلة عادل عبدالمهدي، والوزراء في الحكومتين.وقال المكتب في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه “أجريت في القصر الحكومي، مساء اليوم الخميس، مراسم الاستلام والتسليم للمسؤولية والحقائب الوزارية بحضور رئيس مجلس […]

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