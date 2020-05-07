بارقة أمل.. علاج سرطان البروستاتا قد يقي من فيروس كورونا

2020/05/07 | 23:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشفت نتائج دراسة إيطالية أن الدواء المستخدم لعلاج سرطان البروستاتا عند الرجال، قد يقي من فيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”، الخميس.ويعمل العلاج على تقليل هرمون التستوستيرون والهرمونات الأخرى لدى الرجال المصابين بسرطان البروستاتا، الأمر الذي من شأنه تقليل خطر إصابتهم بفيروس كورونا.وأظهرت الدراسة، التي أجريت على آلاف […]

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