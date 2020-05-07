ورشة الكترونية لتطبيق المعايير الوطنية لتعميم منظور النوع الاجتماعي

2020/05/07 | 23:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اختتمت مؤسسة إم اليتيم للتنمية محافظة كربلاء ، مساء الخميس ، ورشة تدريبية الكترونية (Online ) عن مراقبة تطبيق المعايير الوطنية لتعميم منظور النوع الاجتماعي ، واستهدفت الدورة التدريبية على مدى يومين لتدريب الموظفات والموظفين المسؤولين عن شعب تمكين المرأة في الوزارات والهيئات المستقلة والمحافظات وبدعم […]

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