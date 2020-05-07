بالصور .. مراسم تسليم رئاسة الوزراء الى مصطفى الكاظمي

2020/05/07 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أجريت في القصر الحكومي، مساء اليوم الخميس، مراسم الاستلام والتسليم للمسؤولية والحقائب الوزارية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة المستقيلة عادل عبدالمهدي، والوزراء في الحكومتين.

واكد الكاظمي، بحسب بيان لمكتبه، "أننا أقسمنا على أن نحمي هذه الدولة وتوفير الطمأنينة للمواطنين وتوجيه رسالة لهم بأن هذه الحكومة ستعمل على توفير سبل الحياة الكريمة، مشيرا الى حرصه على الحفاظ على الانجازات المتحققة والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والصحية التي تواجه البلاد".

من جهته جدد عادل عبدالمهدي "التهاني بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السيد الكاظمي"، مؤكدا "اهمية التداول السلمي للسلطة كمظهر ديمقراطي ورغم كل التعقيدات المعروفة في المشهد السياسي"، مشيدا بـ"إختيار شخصيات كفوءة للكابينة الوزارية الجديدة"، وداعيا "الوزراء السابقين الى التعاون مع زملائهم في مرحلة تسليم المسؤولية".

بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب جمال كوجر، الخميس 7 ايار 2020، عن سببين يمنعان وصول المنح المالية العربية والأجنبية إلى العراق، فيما تحدث عن حل وحيد أمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للحصول عليها.

وقال جمال كوجر،

بغداد اليوم _ بغداد

رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن "المملكة العربية السعودية ترحب بإعلان تشكيل الحكومة العراق

بغداد اليوم _ كردستان

هاجم عضو كتلة الجماعة الاسلامية في برلمان كردستان، سوران عمر سعيد، اليوم الخميس، حكومة الاقليم وذلك بعد رفع الحصانة عنه بقرار من برلمان كردستان، فيما تعهد بعدم التوقف عن كشف الفساد.

وقال سوران عمر، في حديث لـ(بغداد ا

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