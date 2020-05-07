لبنان: جلسة التحدي الكبير لحكومة التكنوقراط وقروض صندوق النقد - مشعل يسار

2020/05/07 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار صرح رئيس الحكومة حسان دياب في اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني بأن الحكومة معنية بحماية الناس من كل تاجر انتهازي ومن كل محاولة لتجويعهم.واستغرب "ارتفاع أسعار المنتجات اللبنانية والخضار...



ولا علاقة للأسعار بارتفاع سعر صرف ​-;-الدولار​-;-".



(؟؟؟!!!)وشدد على "اننا أمام مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء، ولا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي وكأننا غير معنيين.



وأن الحكومة معنية بحماية الناس من كل ......





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