كتاب اللامساواة لبيكيتي-ماركس الحديث - محمود يوسف بكير

2020/05/07 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_يوسف_بكير كلنا يتذكر الجدل الكبير الذي دار في الأوساط الاقتصادية والأكاديمية حول كتاب الاقتصادي الفرنسي توماس بيكتي "رأس المال في القرن الواحد والعشرين" والذي ظهرت طبعته الفرنسية عام 2013 ثم ترجمته الانجليزية عام 2014 وقد حاز على أعلى نسبة مبيعات في ذلك العام ولقب بيكيتي من يومها بماركس الحديث.



وقد قمت بعرض للكتاب في حينه.



ولأن كتاب رأس المال الخاص ماركس صدر عام 1867 فإن الفارق الزمني بين الكتابين يبلغ حوال ......





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