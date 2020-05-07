2020/05/07 | 23:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق البرلماني السوري وعضو اللجنة الدستورية #خالد_عبود تهديداً نادراً ضد موسكو، في منشور طرح نظريات حول احتمالية تخلي الروس عن الرئيس بشار الأسد، مؤكداً في ختامه أن الأخير قادر على الوقوف في وجه الرئيس الروسي…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خالد عبود يهدد موسكو: «ماذا لو خرج الأسد وقال للشعب السوري بوتين محتل لبلدنا؟») نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خالد عبود يهدد موسكو: «ماذا لو خرج الأسد وقال للشعب السوري بوتين محتل لبلدنا؟») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).