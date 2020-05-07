اجراء مراسم التسليم والاستلام بين حكومتي عبد المهدي والكاظمي

2020/05/07 | 23:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..جرت مساء اليوم الخميس في القصر الحكومي، مراسم الاستلام والتسليم للمسؤولية والحقائب الوزارية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة المستقيلة عادل عبدالمهدي، والوزراء في الحكومتين .وقال الكاظمي أننا أقسمنا على أن نحمي هذه الدولة وتوفير الطمأنينة للمواطنين وتوجيه رسالة لهم بأن هذه الحكومة ستعمل على توفير سبل الحياة الكريمة، مشيرا الى […]

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