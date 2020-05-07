بالصور.. الحشد الشعبي بذي قار يوزع ٩٠٠ سلة غذائية على ذوي الشهداء

2020/05/07 | 23:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز _ذي قار أعلنت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في ذي قار عن توزيعها ٩٠٠ سلة غذائية على ذوي الشهداء.وقال اعلام الحشد ل”العهد نيوز” انه هذه “المبادرة جاءت من ضمن حملة وعي، فضلا عن توزيع كمامات و مستلزمات طبية وقائية أيضا”.

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