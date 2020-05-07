بالصور .. حكومة تصريف الاعمال تسلم حقائبها لوزراء الكاظمي

2020/05/07 | 23:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اجريت في القصر الحكومي مساء اليوم الخميس ، مراسم الاستلام والتسليم للحقائب الوزارية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، ورئيس الحكومة المستقيلة عادل عبدالمهدي، والوزراء في الحكومتين .

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