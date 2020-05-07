مراقبون : الكاظمي سيتفاوض مع الفصائل المسلحة لضمان مصالح ايرانية في العراق

2020/05/07 | 23:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تنتظر حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،تحديات كبيرة جداً، على مستوى الأمن والسياسة والاقتصاد، لكن حصر السلاح المنفلت يكاد يكون موضع إجماع سني وكردي وعربي ودولي.وبحسب تقارير صحافية غربية ، فإن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي ، سمح للفصائل الموالية لإيران بالهيمنة على قرار الدولة العراقية، حتى تمكنت من جميع مفاصلها ومؤسساتها، فتحولت إلى قوة داخلية لا يوجد ما يضاهيها بما في ذلك الحكومة وأجهزتها التنفيذية المدنية والعسكرية.ويرجح مراقبون أن تبدأ المواجهة بحوار تخوضه الحكومة مع وسطاء عن الفصائل، بما يضمن جانبا لا بأس به من مصالح حلفاء إيران في العراق.بينما يرى آخرون أن الولايات المتحدة قد تنتهج مساراً عنيفاً جداً ضد أدوات طهران في بغداد، خلال الولاية الثانية المتوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.وفي حال صدقت التنبؤات بشأن إمكانية حدوث انكماش كبير في الدور الإيراني خلال العامين القادمين، فإن فرصة العراق قد تكون كبيرة في استعادة قرار الدولة من الفصائل.

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