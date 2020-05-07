البصرة تتهيأ لتخفيف قيود كورونا وسط تحذيرات

2020/05/07 | 23:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب مدير دائرة صحة البصرة عباس التميمي يوم الخميس أبناء المحافظة بالالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، مبينا أن هناك توجيهات بإعادة فتح العيادات الطبية يومياً من الساعة الثالثة مساءً الى السادسة مساءً باستثناء يومي الجمعة والسبت.

وقال التميمي خلال مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز ان "هناك تعليمات واجب اتباعها في حال تطبيق رفع الحظر الجزئي، وتتضمن السماح بعودة الدوام الرسمي للمؤسسات الصحية كافة ويكون، دوام العاملين بنسبة ٢٥% لتقديم الخدمات للمواطنين مع التعهد بارتداء الكمامات من قبل الموظفين والمراجعين وتنفيذ التباعد للموظفين والمراجعين والسماح بفتح المحال التجارية باستثناء المولات الكبيرة".

وذكر التميمي أن "صحة البصرة لديها علم بأماكن الإصابات التي تعتبر موبوءة او بؤر انتشار المرض، حيث يمكن السيطرة عليها وكشفها وإجراء المسح الطبي لها، اما اذا تم فتح المولات فإنه من الصعب معرفة الملامسين هناك وبالتالي قد ينتشر المرض".

ولفت إلى أن "الإجراءات الاخرى تشمل السماح لسيارات الأجرة مزاولة عملها شرط أن تكون حمولة شخصين فقط، وعلى أن يترك المقعد الامامي فارغا".

وأضاف التميمي أن "توجيهات ستصدر لاحقا من رئيس خلية الأزمة في البصرة بمحاسبة المقصرين في حال عدم التزامهم بهذه التعليمات"، مشيرا إلى "ضرورة الالتزام بالضوابط لحين احتواء المرض".

من جانبه، دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة مدراء دوائر المحافظة إلى تقسيم موظفيهم سلفا بنسبة ال٢٥٪ وتجنب حضورهم جميعا لتقسيمهم حال البدء برفع الحظر الجزئي وذلك للحد من انتشار الوباء وانجاح عملية التباعد الاجتماعي.

كما دعا المكتب في بيان، الموظفين والمواطنين، إلى "التشديد في ارتداء مستلزمات الوقاية كون البصرة اليوم هي الأعلى في عدد الاصابات".

ووفق أرقام صحة البصرة فإن الإصابات تتوزع في المحافظة كالتالي: مركز المحافظة / 147، الهارثة/ 140 ، المدينة /86، الحيانية والجمعيات /62 ، أبي الخصيب /38 ، شط العرب /26، القرنة/ 19، الزبير/ 15، الدير / 12.

وبين الإصابات 18 وفاة و247 حالة شفاء.

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