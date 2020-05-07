تجمع عائلي يتسبب بإصابة العشرات بكورونا في بلد عربي

2020/05/07 | 23:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشفت السلطات الإماراتية عن إصابة 30 شخصا من عائلتين أقامتا تجمعا عائليا دون الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإماراتية آمنة الضحاك الشامسي إن الاستهانة بخطورة وباء كورونا وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية تسببت بإصابة 30 شخصا بينهم رضيع لم يتجاوز عمره شهرين وكبار في السن، من عائلتين أقامتا […]

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