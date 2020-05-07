أوقاف كوردستان تقرر إعادة فتح المساجد الاثنين المقبل

2020/05/07 | 23:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان يوم الخميس إعادة فتح المساجد في عموم الإقليم الاثنين المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبز إسماعيل في تصريح خاص لشفق نيوز، إن "اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في حكومة اقليم كوردستان قررت فتح أبواب المساجد كافة في الإقليم الاثنين المقبل المصادف ١١/٥/٢٠٢٠".

وكانت سلطات الإقليم قد أغلقت أبواب المساجد منتصف آذار/مارس الماضي ضمن إجراءات أوسع للحد من تفشي فيروس كورونا.

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