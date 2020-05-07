القوات التركية تعاود قطع مياه الشرب عن الحسكة وريفها

2020/05/07 | 23:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاودت #القوات_التركية، الخميس، قطع مياه الشرب عن مدينة #الحسكة وريفها، وذلك عن طريق إيقاف ضخ المياه من #محطة_علوك بريف مدينة #رأس_العين الشرقي.وقال “محمود العكلة”، مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في #الحسكة، التابعة للحكومة السورية،…

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