2020/05/07 | 23:46 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التخطيط للمربد: سازور البصرة كاول محافظة وساتابع مشاريع المياه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/07 | 23:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط للمربد: سازور البصرة كاول محافظة وساتابع مشاريع المياه) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط للمربد: سازور البصرة كاول محافظة وساتابع مشاريع المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).