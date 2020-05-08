السيد الحوثي يحذر من خطورة التنسيق مع العدو “الصهيوني”

2020/05/08 | 00:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة حذر قائد الثورة اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي مساء الخميس، من خطورة التنسيق مع العدو”الصهيوني” .وقال الحوثي في سياق محاضرته الرمضانية الرابعة عشر التي ألقاها مساء الخميس، “إن من أخطر الأمور على الإنسان هي أن يشارك في ظلم شعب وأمة ويتورط في ذلك الظلم وهو لا يشعر” موضحًا أن […]

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