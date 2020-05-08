في العراق: /2543/ إصابة بـ “كورونا” و /102/ حالة وفاة منذ انتشار الوباء فيه

2020/05/08 | 00:04 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما يزال الشارع العراقي غير مهتم لمخاطر فيروس #كورونا، ولا يلتزم بقرارات الحظر الجزئي التي تصدرها #خلية_الأزمة الحكومية، على الرغم من تفشّي المرض في البلاد منذ فبراير الماضي.في جديد وباء “كورونا” في #العراق، سجّلت…

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