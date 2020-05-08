نائب عن الصادقون لـ”العهد”: فرضنا على الكاظمي إقامة الانتخابات المبكرة وإخراج القوات الأجنبية من البلاد

2020/05/08 | 00:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد افاد النائب عن كتلة الصادقون النيابية عبد الامير التعيبان، اليوم الخميس، ان حكومة الكاظمي جاءت بودلاة قصيرية وحصلت على دعم داخلي وخارجي.وقال التعيبان في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية” ، ان “مرور 15 وزارة يؤكد على مرور جيد للحكومة بعد اتفاق اغلب الكتل السياسية و الأسبوع المقبل سيشهد اكمال ماتبقى من […]

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