ديالى.. القبض على 7 مطلوبين للقضاء بحوزتهم اسلحة خفيفة ومتوسطة

2020/05/08 | 00:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلنت قيادة عمليات ديالى، اليوم الخميس، القاء القبض على7 مطلوبين للقضاء .وقالت القيادة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان “المكتب الاعلامي لفرقة الرد السريع الفوج الثالث ( العقرب ) اللواء الثاني يتمكن من اعتقال ٧ مطلوبين للقضاء العراقي بحوزتهم اسلحة خفيفة ومتوسطة بعملية امنية خاطفة في ناحية ابي صيدا بمحافظة […]

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