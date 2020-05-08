بريطانيا تتجه إلى تخفيف “محدود جدا” للحجر

2020/05/08 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – دعا رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون سكان البلاد الخميس إلى التحلي بالصبر في مواجهة الحجر المفروض منذ نهاية آذار/مارس، وذلك قبل ثلاثة أيام من إلقاءه خطابا يفترض أن يعلن فيه عن تخفيف “محدود جدا” لبعض القيود المفروضة لمواجهة تفشي كوفيد-19.وفي حين بدأت بعض الدول الأوروبية تخفيف قيود الحجر، اجتمع جونسون […]

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