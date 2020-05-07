الشيوخ الأميركي يفشل في تعطيل فيتو رئاسي خاص بإيران

2020/05/08 | 00:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه بحاكم ولاية تكساس غريغ أبوت في البيت الأبيض الخميس إنه سيتم الإعلان عن إجراءات لتخفيف السفر الدولي قريبا، مضيفا أنه لا يمكن أن تبقى البلاد مغلقة لسنتين، ورد على سؤال حول قرار سحب منظومة أميركية من السعودية.

وردا على سؤال حول تقارير بشأن "سحب" منظومة الدفاع الصاروخي الأميركي "باتريوت" من السعودية، قال ترامب :"لا أريد التحدث عن ذلك"، لكنه مضى قائلا: "هناك تحركات لقواتنا في الشرق الأوسط والعالم".

وأضاف أن الولايات المتحدة تقوم بالدفاع عن العديد من الدول والكثير منها لا يقدر ذلك، لكنه أكد أن هذا الأمر لا ينطبق على السعودية، مشيرا إلى أنها وافقت على تحمل بعض النفقات.

وأعاد ترامب التأكيد أنه يعود لحكام الولايات تقدير مسألة إعادة فتح ولاياتهم وفقا لما تقتضيه ظروفها. وقال إن "أفضل شيء للبلاد الآن هو إعادة فتحها".

وحول إصابة مساعد له بكورونا، قال ترامب إنه ونائبه مايك بنس تمت إعادة فحصهما، مشيرا إلى أن العديد من موظفي في البيت الأبيض يرتدون الكمامات في الوقت الحالي.

وأشاد الرئيس الأميركي بمايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق في إدارته، والذي أعلنت وزارة العدل الأميركية اعتزامها إسقاط التهم بحقه.

وكان فلين قد أقر في وقت سابق بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق باتصالاته بالسفير الروسي لدى الولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب الرئاسة.

وقال إن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخير هو أمر "جيد للوظائف والاقتصاد".

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