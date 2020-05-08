الملا يدعو الكاظمي للاسراع بمعالجة قرار عبد المهدي

2020/05/08 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم بغداد

دعا عضو مجلس النواب السابق حيدر الملا، الخميس (7 آيار 2020)، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمعالجة قرار رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي "الخاطئ" بشأن ايقاف دفع رواتب المتقاعدين.

وقال الملا خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيور، إن "رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي، ختم مسيرته التي احتوت على الكثير من المشاكل بقرار خاطئ وغير مقبول، وهو المتعلق بايقاف رواتب المتقاعدين".

وأضاف، أنه "كان من المفترض ايجاد حلول اقتصادية اخرى غير التجاوز على رواتب المتقاعدين"، داعيا رئيس الحكومة الجديد مصطفى الكاظمي، الى "معالجة القرار الخاطئ الذي اصدره عبد المهدي حول رواتب المتقاعدين وايجاد حلول اخرى لسد الازمة الاقتصادية".

وأشار الملا الى أن "سوء اداء عبد المهدي، ادى الى تصدع بالعملية التنفيذية وترهل في تنفيذ القانون".

وكانت هيأة التقاعد الوطنية أكدت، الخميس (07 ايار 2020)، أن مجلس الوزراء السابق اوقف جميع التمويلات والصرف وتحويل تلك المهمة الى الحكومة الجديدة التي ننتظر منها استثناء من ذلك القرار، للمباشرة بدفع رواتب المتقاعدين لحين مباشرة حكومة الكاظمي بمهامها.

وقال رئيس الهيأة أحمد عبد الجليل في تصريح صحفي، إن "الهيئة تبذل مساع مع وزارة المالية ورئاسة الوزراء لاستحصال استثناء لغرض صرف رواتب المتقاعدين".

واضاف ان "الهيأة تجري اتصالات حول هذا الامر من اجل اخذ موافقة الصرف"، مبيناً ان "العراق كدولة لم يدخله ايراد مالي بسبب جائحة كورنا واسعار النفط".

وأوضح عبد الجليل، أن "هيأته جاهزة بأي يوم ولحظة لدفع الرواتب حتى وان كان هناك عطلة او حظر وهم بانتظار الحصول على استثناء لدفع الرواتب"، منوهاً إلى أنه "لا يوجد هناك اي استقطاع او تخفيض او الغاء لرواتب المتقاعدين".

وأشار إلى أنه "لا يوجد هناك اي تأخير لديهم وان بعض الدوائر المعطلة هي من تأخر ارسال معاملات المتقاعدين".

وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية، فؤاد حسين، قد أكد الأربعاء أن رواتب المتقاعدين ستطلق ابتداءً من اليوم الخميس وبدون استقطاعات.

وقال المكتب الإعلامي لوزير المالية فؤاد حسين في بيان، تلقته (بغداد اليوم) إن "رواتب المتقاعدين ستطلق يوم الخميس".

وأضاف أن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي، تناقلت خبرا مفاده بانه سيتم قطع او استقطاع رواتب المتقاعدين".

وأكد، البيان، أن "وزارة المالية تنفي هذا الخبر وسيتم إطلاق رواتب المتقاعدين ابتداءً من يوم الخميس".

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أجريت في القصر الحكومي، مساء اليوم الخميس، مراسم الاستلام والتسليم للمسؤولية والحقائب الوزارية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة المستقيلة عادل عبدالمهدي، والوزراء في الحكومتين.

واكد الكاظمي، بحسب بيان لمكت

بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب جمال كوجر، الخميس 7 ايار 2020، عن سببين يمنعان وصول المنح المالية العربية والأجنبية إلى العراق، فيما تحدث عن حل وحيد أمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للحصول عليها.

وقال جمال كوجر،

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