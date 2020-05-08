2020/05/08 | 00:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. مراسيم الاستلام والتسليم بين حكومتي الكاظمي وعبد المهدي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/08 | 00:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. مراسيم الاستلام والتسليم بين حكومتي الكاظمي وعبد المهدي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. مراسيم الاستلام والتسليم بين حكومتي الكاظمي وعبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).