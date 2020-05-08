2020/05/08 | 00:48 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الازمة: الحظر الجزئي في البصرة سيطبق لمدة اسبوعين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/08 | 00:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة: الحظر الجزئي في البصرة سيطبق لمدة اسبوعين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة: الحظر الجزئي في البصرة سيطبق لمدة اسبوعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).