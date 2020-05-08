ممارسات يومية تنشر الجراثيم في منزلك

2020/05/08 | 01:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل تفشي فيروس كورونا، بات الناس أكثر حرصاً على الحفاظ على النظافة العامة في المنزل والتخلص من المكروبات والفيروسات بكافة أشكالها.وبحسب موقع “إم إس إن” الإلكتروني، فإن بعض الممارسات اليومية التي قد نقوم بها يمكن أن تؤدي إلى انتشار الجراثيم دون أن ندري.فيما يلي قائمة بهذه الممارسات: 1- عدم تعقيم الهاتف […]

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