من نقد الدين إلى وحدة الأديان في الثقافة الاسلامية(2) - ميثم الجنابي

2020/05/08 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميثم_الجنابي موقف علم الكلام (المعتزلي) من الأديانومع هدوء القوة الصاعدة للإسلام وسيطرته الجغرافية الواسعة وترسخ عقيدته ومبادئه الشاملة في الخلافة وشعوبها المتوحدة بالإسلام، أخذت تبرز إلى الأمام أولويات الصراع والمواجهات الفكرية بين ممثلي مختلف الأديان.



وقد جاء الهجوم الأول المضاد من جانب الكنيسة الشرقية.



ولم يكن هجومها المباشر وغير المباشر، المنظم وغير المنظم في الأغلب سوى التعويض الباهت عن هزائم ......





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