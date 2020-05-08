2020/05/08 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة بوجه كوفيد-19، لدى تروستات صناعة الأدوية استراتيجية: اختبار ما يوجد في محفظتها بالفعل من أدوية قديمة مضادة للفيروسات! الوقت والمال، هما سببا هذا الاختيار.



تكلف صناعة دواء جديد ما يناهز مليار دولار وتستغرق وقتًا طويلاً، خاصة في التجارب السريرية.



كان ممكنا وجود متسع وقت لو أن التحذيرات من تفشي فيروس سراس [متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد] (عام 2002)، وفيروس ميرس [فيروس كورونا المرتبط بمتلازمة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مناورات كبرى حول أدوية علاج مرض كورونا فيروس [كوفيد-19]. بقلم، فرانك كانتالوب، 5 أيار/مايو عام 2020، ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة - المناضل-ة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مناورات كبرى حول أدوية علاج مرض كورونا فيروس [كوفيد-19]. بقلم، فرانك كانتالوب، 5 أيار/مايو عام 2020، ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة - المناضل-ة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).