8 فوائد مذهلة لنواة البلح

2020/05/08 | 01:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتدنا على التخلص من نواة البلح، بالرغم من احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، إذ لا تقل قيمتها عن فوائد البلح نفسه.ويوضح الدكتور سيد حماد، استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، أن لنواة البلح العديد من الفوائد الغنية بالألياف والماغنسيوم والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم والأملاح المعدنية ومادة السيلينيوم المضادة للأكسدة التي تساعد على […]

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