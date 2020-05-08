هيفاء وهبي: مسلسل الاختيار هز قلبي

2020/05/08 | 01:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن المسلسل الذي وصفته بأنه “هز قلبها” في دراما شهر رمضان الجاري.ونشرت هيفاء وهبي تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” مصحوبة بصورة لأبطال مسلسل “الاختيار” من بطولة أمير كرارة.وقالت الفنانة اللبنانية “الاختيار ليس مجرد مسلسل، بل هو عمل وطني يهز القلب”.​وتابعت هيفاء وهبي “الاختيار عمل […]

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