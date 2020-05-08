الإعلام الأمني: مقتل إرهابيين اثنين بكمين محكم بالموصل

2020/05/08 | 01:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل إرهابيين اثنين بكمين محكم في الجانب الأيمن للموصل.

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