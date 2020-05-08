عبد المهدي يسلم رئاسة الوزراء إلى خلفه مصطفى الكاظمي

2020/05/08 | 01:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أجريت في القصر الحكومي، الخميس، مراسم الاستلام والتسليم للمسؤولية والحقائب الوزارية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة المستقيلة عادل عبدالمهدي، والوزراء في الحكومتين .واكد الكاظمي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته أين نيوز ، أننا “أقسمنا على أن نحمي هذه الدولة وتوفير الطمأنينة للمواطنين وتوجيه رسالة لهم بأن هذه الحكومة ستعمل على توفير سبل الحياة الكريمة، مشيرا الى حرصه على الحفاظ على الانجازات المتحققة والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والصحية التي تواجه البلاد”.من جهته جدد عادل عبدالمهدي التهاني بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي، مؤكدا “اهمية التداول السلمي للسلطة كمظهر ديمقراطي ورغم كل التعقيدات المعروفة في المشهد السياسي، مشيدا بإختيار شخصيات كفوءة للكابينة الوزارية الجديدة، وداعيا الوزراء السابقين الى التعاون مع زملائهم في مرحلة تسليم المسؤولية”.

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