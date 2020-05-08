2020/05/08 | 01:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بأريحية واضحة تمكن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من عبور عقبة البرلمان، الذي مرر فجر الخميس أكثر من نصف وزراء الحكومة الجديدة بعد مفاوضات مارثونية استمرت عدة أسابيع.وعلى عكس سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفي علاوي، حظي الكاظمي بإجماع معظم القوى السياسية عند تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح الشهر الماضي، لكنه لم يستمر خلال جلسة التصويت.

بالنهاية مرت حكومة الكاظمي، لتطوى بذلك خمسة أشهر هي الفترة التي استمرت فيها حكومة تصريف أعمال بقيادة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي المدعوم من قبل قوى سياسية وميليشيات مسلحة موالية لإيران.

الجولة الأولى شهدت منح الثقة لـ15 وزيرا من أصل 22 يشكلون الحكومة العراقية الجديدة، على أن يتم استكمال الباقين في جولات لاحقة كما دأبت عليه العملية السياسية في العراق خلال تشكيل الحكومات السابقة.

ويرى مراقبون أن حكومة الكاظمي، التي لم يمر على تشكيلها سوى يوم واحد، فيها أطرف رابحة وأخرى خاسرة من وصول رئيس المخابرات السابق إلى سدة الحكم في بلد يعاني من أزمات متعددة على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية.

اختراق غير مسبوق

منذ أول انتخابات شهدتها البلاد في 2005، سيطرت الأحزاب الإسلامية على مقاليد الحكم في البلاد وكان جميع رؤساء الوزراء إما ينتمون لحزب الدعوة أو مستقلون ظاهريا لكنهم جاؤوا من خلفيات إسلامية كما حصل مع القيادي السابق في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي سرمد الطائي إن "مرور الكاظمي يمثل خرقا جديد ونوعيا في العملية السياسية، لأنه كسر القواعد الكلاسيكية وبدء العمل بقواعد جديدة".

ويضيف الطائي لموقع "الحرة" أن هذا الخرق يؤشر إلى أن "الوسطية العراقية والتيار المعتدل المنادي بالإصلاح ربح جولة مهمة، على حساب التيار المتشدد الموالي لإيران".

أذرع طهران ومليشياتها

في أول رد فعل معلن على تمرير حكومة الكاظمي جددت ميليشيات كتائب حزب الله المدعومة من إيران موقفها الرافض والمعادي لأصغر رئيس وزراء في تاريخ البلاد.

لم يكن هذا الموقف مستغربا خاصة إذا ما علمنا أن هذه الميليشيا، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، أصدرت عدة بيانات مماثلة تتهم فيها الكاظمي بالضلوع في عملية مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في ميليشيا حزب الله أبو مهدي المهندس في ضربة أميركية قرب مطار بغداد مطلع هذا العام.

لم تصدر باقي الفصائل المسلحة والميليشيات الموالية لإيران أي موقف بعد، لكنها بالتأكيد ستكون الخاسر الأكبر من تسمية الكاظمي رئيسا للوزراء وفقا للطائي.

ويتابع أن "الانقلاب الذي حصل على الدولة لعراقية منذ الصيف الماضي وقادته الفصائل الموالية لإيران، يعيش الآن بداية النهاية، بعد أن بدء فصل استعادة الدولة من الميليشيات التي ارادت ابتلاعها".

ويشير إلى أن هذه "بداية لمرحلة جديدة تليق بحم وأهمية العراق، وتؤكد أن هذا البلد لا يمكن ابتلاعه من قبل ميليشيات، فهو ليس جمهورية موز أو شركة صغيرة لبيع النفط، كما كانوا يظنون".

ضربة أخيرة للمالكي

وعلى الصعيد السياسي يرى الكاتب والمحلل السياسي العراقي أن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي تلقى ضربة موجعة بتمرير الكاظمي.

فقد أعلن المالكي الذي تربطه علاقات وثيقة مع طهران وميليشياتها في العراق رفضه لتمرير حكومة الكاظمي، بعد فشل محاولاته فرض مرشحين من بينهم نسيبه ياسر صخيل لتولي حقيبة الداخلية، وفقا لمصادر أبلغت موقع "الحرة" في وقت سابق.

يقول الطائي إن "زعيم ائتلاف دولة القانون خسر كل شيء منذ زمن بعيد، لكن كان لديه نفوذ مالي كبير في البلاد ودعم إيراني استغله للتشبث بعض الأهمية".

ويضيف "اليوم يبدو أن ما يعرف بمحور المقاومة والممانعة وما تعرض له من ضربات، أدى إلى إفلاس المالكي سياسيا، وكانت مواقفه أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة بمثابة الفضيحة".

مفاصل الدولة الأمنية

وبالعودة للطريقة التي تشكلت بها الحكومة الجديدة، يؤكد الطائي أن "الأحزاب الموالية لإيران كانت تخطط لاختراق المواقع التنفيذية الأمنية من خلال الضغط لتمرير مرشحيهم لتولي حقائب الدفاع والداخلية، لكنهم فشلوا".

ويضيف أن "الكاظمي استطاع المحافظة على مواقع مهمة في الحكومة الجديدة وهو من اختار وزراءها، سواء الأمنية منها أو السياسية والاقتصادية كالمالية والنفط والخارجية".

ما الذي يعنيه هذا؟

وفقا للطائي "ستحظى الحكومة الجديدة باحترام دولي وإقليمي، ما يمنح الكاظمي ميزة في تنفيذ تعهده بحصر السلاح بيد الدولة وهي المهمة الأصعب، لأنها تعني استرجاع الدولة من الميليشيات التي استولت على جزء كبير من القرار الأمني منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر الماضي".

أما المحتجون، الذين لا يزالون في الشوارع، فرفض الطائي أن يتم اعتبارهم من ضمن الرابحين أو الخاسرين.

يشير الطائي إلى أنه من الأفضل القول إن المحتجين فرضوا جزءا من قواعد اللعبة الجديدة في العراق، وسيضلون يراقبون.

يذكر أن الكاظمي وضع ضمن مناهجه الحكومي تشكيل هيئة استشارية من شباب الاحتجاجات لمراقبة ومحاسبة الحكومة ومتابعة تنفيذ مطالب الشارع.

طهران وواشنطن

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وغيران توترا ملحوظا منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018.

هذا التوتر انعكس على الأوضاع في العراق، حيث صعدت الميليشيات من هجماتها ضد المصالح الأميركية في عام 2019، وزادت تلك الهجمات بعد مقتل سليماني في يناير الماضي، وما تبعه من قرار للبرلمان العراقي لصالح إخراج القوات الأجنبية.

يقول الطائي إن إيران خسرت كثيرا من وصول الكاظمي، الذي أكد مرارا وتكرارا يريد حصر السلاح بيد الدولة وإبعاد البلاد عن الصراعات".

كذلك يلفت الطائي إلى أن "الولايات المتحدة بالمجمل تعتبر نفسها اليوم محظوظة بهذا التحول العميق الذي يشهده العراق".

بالمحصلة يختتم الكاظمي بالقول إن "حكومة الكاظمي والمحتجين سيكونون بمواجهة حاسمة لا مفر في طريق استرجاع الدولة، لأن الميليشيات لديهم قناصون وأسلحة في كل مكان بما ذلك المنطقة الخضراء، وسيستمرون باستهداف الناشطين ومؤيدي الكاظمي".

"لن يكون العراق أمام تسوية سهلة مع إيران وحلفائها، المواجهة قادمة وأمامنا صيف أكثر من قاس" ينهي الطائي.

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