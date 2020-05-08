الكاظمي يتلقى دعوة من ملك السعودية لزيارة الرياض

2020/05/08 | 01:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تلقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، دعوة لزيارة الرياض من ملك السعودية محمد بن سلمان.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الاخير "تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قدّم خلاله التهنئة بمناسبة تولي الكاظمي رئاسة الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب".

ونقل ولي العهد السعودي، بحسب البيان، "تهاني خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز ورغبته في تقوية العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين"، مؤكدا ان "للعراق دورا اساسيا في تقريب وجهات النظر بالمنطقة، وقدّم الأمير محمد بن سلمان دعوة الى السيد الكاظمي لزيارة المملكة".

من جهته اعرب رئيس مجلس الوزراء عن "حرصه على تمتين العلاقة بين البلدين الشقيقين، محمّلا سمو الأمير محمد بن سلمان سلامه وتحياته الى العاهل السعودي"، وفقا للبيان.

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