الكلابي يُطمئِن بشأن الرواتب لهذا العام ويكشف عن 3 فصائل وضعت

2020/05/08 | 01:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغدادأكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب يوسف الكلابي، الخميس (8 آيار 2020)، تأمين الرواتب حتى نهاية عام 2020، وفيما كشف عن "خطورة كبيرة" في تمويل الموازنة المقبلة، تحدث عن وجود 3 فصائل ترفض تسليم السلاح الى الدولة ووضعت شرطا واحدا.وقال الكلابي خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الاعلامي الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، إن "هيبة الدولة لا تسقط فقط بالسلاح الخارج عنها لكن بالقوانين التي تصدر من قبل مجلس النواب العراقي ولا تطبق في كردستان".

واضاف ان "هناك نوعين من السلاح هما، التابع للحشد وهذا لا يخرج عن اطار الدولة نهائيا، وسلاح لدى 3 فصال ترفض التخلي عنه بسبب قوات الاحتلال وقالت انها لن تسلمه الا بعد خروجها".وتحدث الكلابي عن "مشكلة" وصفها بالكبيرة، وقال إن "مشكلتنا هي ادخال المحاصصة في كل شيء ووصلت الى مستوى مدراء الاقسام بالدوائر"، مبينا أن "النظام الحالي تأسس على المحاصصة في المؤسسات وكل شيء وهذا خطأ كبير". وبشأن الازمة الاقتصادية، قال الكلابي، إن "هناك خطورة كبيرة في تمويل الموازنة وانها لم تتضمن امولا للاسثتمار"، لكن طمأن بشأن الرواتب وأكد أن "العراق سيؤمن الرواتب الى نهاية العام الحالية".كما أوضح الكلابي أن "امام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مهمة رئيسية وهي اعادة النظر بجولات التراخيص التي تسببت بالازمة الاقتصادية الحالية".

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وقال الملا خلال استضافته ف

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