الدروز في اسرائيل، خطاب جديد - جواد بولس

2020/05/08 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس الدروز في اسرائيل، خطاب جديدفي ظل التداعيات السياسية المتفاعلة على الساحة الاسرائيلية العامة، وبعيدًا عن تأثيراتها الخطيرة على مستقبلنا، نحن الجماهير العربية في اسرائيل، لفت انتباهي انشغال منصات التواصل العربية المحلية بموضوعين هامشيّين نسبيًا اذا ما قورنا بجلالة الحدث الرئيسي المتمثل برفض محكمة العدل العليا الاسرائيلية، مساء يوم الاربعاء الماضي، لجميع الالتماسات التي قدمت ضد تكليف بنيامين نت ......





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