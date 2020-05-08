بالفيديو.. مراسم الاستلام والتسليم بين الكاظمي وعبد المهدي والوزراء بالحكومتين

2020/05/08 | 01:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مكتب رئيس الوزراء العراقي، مساء الخميس، عن اجراء مراسم الاستلام والتسليم للمسؤولية والحقائب الوزارية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئي...

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