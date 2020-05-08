ولي العهد السعودي يدعو الكاظمي لزيارة المملكة

2020/05/08 | 01:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لنيل حكومته ثقة مجلس النواب، مقدما الدعوة له لزيارة المملكة العربية السعودية.

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