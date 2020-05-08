بلاغ ضد رامز جلال بعد حلقة باسم ياخور

2020/05/08 | 02:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم أيمن محفوظ المحامي، وكيلا عن عدد من مواطني محافظة الشرقية، ببلاغ ضد الفنان رامز جلال؛ يتهمه فيه بالسخرية من أهالى محافظة الشرقية، فى حلقة أمس من برنامجه الشهير “رامز مجنون رسمى”، وذلك في عبارته التي استاء منها أهالي المحافظة والتي يسخر بها من ضيفه الممثل السوري باسم ياخور، وهي “أنت مبهدل ليه هو أنت […]

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