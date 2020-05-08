اعتذار خليجي بسبب اسمي النبيين يوسف ويونس

2020/05/08 | 02:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر المخرج مناف عبدال، مخرج المسلسل الخليجي “محمد علي رود” عن الخطأ غير المقصود من قبل الفنانة فاطمة الحوسني التي خلطت بين أسمي النبيين يوسف ويونس، في أحد مشاهد المسلسل.وبحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية، قال المخرج الكويتي، عبدال: “الكل يعلم أن المخرج هو سيد العمل، لذلك لن أتنصل من الخطأ الذي وقعت به، وأرجو من […]

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