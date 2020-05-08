شاهد : إعلامي خليجي يشتم الوافدين المصريين

2020/05/08 | 02:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه الإعلامي الكويتي مشاري بويابس بالشتائم والإهانة للوافدين المصريين في بلده، ما عرضه لموجة قاسية من الانتقادات.وأكد بويابس في مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستغرام” أنه كان ليدفع القوات الخاصة إلى التعامل معهم لو كان وزيراً للداخلية.وقال: “موكلينكم، مشربينكم ومنومينكم… بلدك مش عاوزاك، أنا أعملك إيه؟”، مضيفا: “في […]

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