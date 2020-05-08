نائب عن الفتح يكشف حقيقة تكليف عبد الغني الاسدي برئاسة هيأة الحشد

2020/05/08 | 02:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح احمد الاسدي، الجمعة، حقيقة تكليف الفريق الركن عبد الغني الاسدي برئ...





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