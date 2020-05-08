هزة أرضية جديدة تضرب جنوب إيران

2020/05/08 | 02:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة ارضية جديدة بقوة 3.4 درجة جنوب ايران.

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