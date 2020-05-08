ترامب يعطّل قرار الكونغرس ليحتفظ بحريته في التحرك ضد إيران

2020/05/08 | 02:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب حقه في تعطيل قرار في مواجهة أعضاء الكونغرس الديموقراطيين وكذلك الجمهوريين الذين يريدون الحد من هامش تحركه العسكري ضد إيران.وكان قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي يتمتع بنفوذ كبير، في ضربة أميركية في العراق أدى إلى تصاعد التوتر بين البلدين المتعاديين أساسا، وأثار مخاوف من […]

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