الجزائر تعلن 8 أيار يوماً وطنياً للذاكرة تخليداً لضحايا مجازر 1945

2020/05/08 | 02:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر -(أ ف ب) – أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس الثامن من أيار/مايو من كل عام “يوماً وطنياً للذاكرة” تخليداً لذكرى ضحايا المجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في ذلك اليوم من سنة 1945.وقال تبون في رسالة إلى الأمة عشيّة الذكرى الـ75 للمجازر التي وقعت في سطيف (300 كلم شرق الجزائر العاصمة) “لقد […]

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